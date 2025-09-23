OPPO Find X9 и X9 Pro показали на пресс-рендерах

Компания OPPO опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Find X9 и X9 Pro, официальная презентация которых запланирована на 16 октября. Отметим четыре расцветки, плоские боковые рамки корпуса и обновленный дизайн блока камеры с четырьмя датчиками и логотипом Hasselblad. Ранее уже было подтверждено наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, нового экрана Tianma с самой совершенной технологией защиты глаз с затемнением без мерцания на полной яркости (регулировка яркости от 1 нит до 3600 нит), аккумулятора ёмкостью 7000 мАч и ОС Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16 «из коробки».