OPPO Find X9 и X9 Pro показали на пресс-рендерах

Компания OPPO опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Find X9 и X9 Pro, официальная презентация которых запланирована на 16 октября. Отметим четыре расцветки, плоские боковые рамки корпуса и обновленный дизайн блока камеры с четырьмя датчиками и логотипом Hasselblad. Ранее уже было подтверждено наличие флагманской однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500, нового экрана Tianma с самой совершенной технологией защиты глаз с затемнением без мерцания на полной яркости (регулировка яркости от 1 нит до 3600 нит), аккумулятора ёмкостью 7000 мАч и ОС Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16 «из коробки».

Apple лишилась специалистов по разработке ИИ…
За последние месяцы из команды Apple, занимающейся разработкой базовых моделей искусственного интеллекта,…
Процессоры MediaTek теперь гораздо лучше эмулируют игры с ПК…
Одной из причин популярности Android остаётся его гибкость и универсальность, сравнимая с ПК. В том числе…
RedMagic 10S Pro+ возглавил рейтинг производительности AnTuT…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением оп…
Складной iPhone будут продавать за 2500 долларов…
Вчера Мин-Чи Куо сообщил, что массовое производство складного iPhone начнётся во второй половине 2026 год…
iPhone 17 Pro получит новый прочный дисплей…
В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно…
Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 7 окончательно слили в …
До официальной презентации новых устройств Samsung остаётся всего два дня, и в сети продолжают появляться…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит быструю зарядку на 60 Вт…
Судя по информации инсайдеров, для Galaxy S26 Ultra обновление аккумулятора не предусмотрено, и это снова…
Google Pixel 10 показали в четырёх расцветках…
Профильный ресурс Android Headlines опубликовал качественные изображения флагманского смартфона Google Pi…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor