OPPO Find X9 выйдет в розовой расцветке

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфонах OPPO Find X9, релиз которых ожидается уже в октябре. Итак, базовую модель Find X9 оснастят 6,59-дюймовым дисплеем, корпусом массой 203 грамма, конфигурациями 12/256, 12/512, 16/256, 16/512 и 16/1024 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также белой, черной, розовой и титановой расцветками. Старшая модель будет отличаться отсутствием черного цвета, версиями памяти 12/256, 12/512, 16/512 и 16/1024 ГБ, поддержкой спутниковой связи в топовой конфигурации и корпусом массой 224 грамма. Ниже представлено фанатское видение грядущих новинок.

