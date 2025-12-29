OPPO Find X9s получит защиту от воды

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station и профильное издание Gizmochina опубликовали подробности о смартфоне OPPO Find X9s, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 200 Мп Samsung HP5, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и сверхширокоугольным модулем, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68 или IP69. Предполагается, что релиз смартфона состоится в марте следующего года.