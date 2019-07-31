OPPO Find Z и его функция

Подобный дизайн назвали «экраном-водопадом» или waterfall screen. Угол изгиба составляет 88 градусов. Все снимки, которые вы можете видеть в данной заметке, были опубликованы вице-президентом компании OPPO. Характеристики смартфона, запечатленного на фотографиях, не уточняются.Такой дисплей появится в OPPO Find Z и Vivo Nex 3. Но премьера каждого смартфона состоится в следующем году, а первый телефон с таким экраном поступит в продажу до конца текущего года.В 2019 году на рынке появятся телефоны, экраны которых будут по бокам очень изогнутыми согнутыми. Прототип такого устройства показала компания OPPO.О стоимости новой модели пока неизвестно.