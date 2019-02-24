OPPO Innovation Event и его характеристика

Запуск сетей 5G откроет новые фото возможности для гаджетов. Высокая скорость интернет-соединения позволит в облаке выполнять компоновку и ретушь изображений с использованием искусственного интеллекта для достижения эффекта съемки на зеркальный фотоаппарат. При компоновке соседние кадры накладываются друг на друга пересекающимися областями, создавая одно цельное изображение. Параллельно с этим будут использоваться различные способы обработки, такие как анализ параметров фотокамеры и трансформация изображений. Так, система искусственного интеллекта OPPO сможет использовать характеристики снимков, сделанных при помощи зеркальных камер.Также OPPO объявила о выпуске первого 5G-смартфона и начале подготовки к развертыванию сетей пятого поколения в рамках проекта OPPO 5G Landing Project. Для этого компания заручилась поддержкой четырёх операторов сотовой связи: Swisscom (Швейцария), Telstra (Австрия), Optus (Австрия) и SingTel (Сингапур). Основная цель проекта — в течение этого года начать продажи смартфонов с поддержкой 5G и в глобальных масштабах наладить работающую 5G-сеть.В ходе мероприятия OPPO представила первую в мире технологию 10-кратного зума без потери качества для смартфонов. Такое увеличение стало возможным благодаря использованию тройной камеры, в которой основной объектив дополнен телефото объективом и сенсором со сверхшироким углом обзора. О стоимости смартфона пока неизвестно.