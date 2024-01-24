OPPO K12 получит SoC Snapdragon 7 Gen 3

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Oppo K12, релиз которого ожидается грядущей весной. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц и графическим адаптером Adreno 720, AMOLED-дисплея с повышенной кадровой частотой, батареи ёмкостью 5000 мАч и тройной основной камеры.

Напомним, что выпущенный прошлым летом Oppo K11 характеризуется тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 782G, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1100 кд/кв.м. и частотой ШИМ 2160 Гц, АКБ на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, мощным вибромотором, подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, ИК-излучателем и модулем NFC.
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