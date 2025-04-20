OPPO K12s оснастят новым процессором Qualcomm

Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфоне OPPO K12s, который будет представлен уже 22 апреля. Итак, аппарат получит новенькую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 810 и модемом 5G, систему охлаждения на 5700 мм², батарею ёмкостью 7000 мАч со сроком службы 5 лет и 1800 циклами зарядки, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, белую, черную и фиолетовую расцветки корпуса, сдвоенную основную камеру, плоскую среднюю рамку и предустановленную фирменную прошивку ColorOS 15 на базе операционной системы Android. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.

iQOO Neo 11 получит металлическую рамку корпуса …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии iQOO Neo 11, офиц…
Sony Xperia 1 VII показали на первом рендере …
Китайские информаторы опубликовали пресс-изображение чехла к флагманскому смартфону Sony Xperia 1 VII, ко…
Официально: Vivo V50 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в уже в скором времени в Индии состоится презентация смартфона Vivo V50. Судя…
Официально: Realme 14T 5G готов к выходу …
Компания Realme объявила, что презентация смартфона Realme 14T 5G пройдет 25 апреля в Индии. Также произв…
Официально: Realme GT 7 Pro Racing Edition готов к выходу…
Компания Realme подтвердила намерение выпустить на китайский рынок смартфон из серии GT. Предполагается, …
Samsung отчиталась об успехах за 2024 год…
Samsung завершила 2024 год с довольно приличными финансовыми результатами — выручка компании за период с …
OnePlus 13T получит две 50-Мп камеры …
Компания OnePlus раскрыла новые подробности о компактном флагмане OnePlus 13T, который будет представлен …
В приложении Xbox теперь можно покупать игры…
Подразделение Xbox наконец-то добавляет в мобильное приложение возможность покупать игры, загружать DLC и…
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor