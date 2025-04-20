OPPO K12s оснастят новым процессором Qualcomm

Компания OPPO раскрыла новые подробности о смартфоне OPPO K12s, который будет представлен уже 22 апреля. Итак, аппарат получит новенькую 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 810 и модемом 5G, систему охлаждения на 5700 мм², батарею ёмкостью 7000 мАч со сроком службы 5 лет и 1800 циклами зарядки, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, белую, черную и фиолетовую расцветки корпуса, сдвоенную основную камеру, плоскую среднюю рамку и предустановленную фирменную прошивку ColorOS 15 на базе операционной системы Android. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.