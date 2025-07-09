OPPO K13 Turbo Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования среднебюджетного смартфона OPPO K13 Turbo Pro, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c тактовой частотой до 3,21 ГГц, графическим ускорителем Adreno 825 и модемом 5G, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2156 и 6652 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что в прошлом месяце был представлен смартфон OPPO K13x 5G с процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и прочностью по стандарту MIL-STD-810H.
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