OPPO K13 Turbo протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench были обнаружены результаты тестирования смартфона K13 Turbo, который будет представлен уже 21 июля. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1126 и 4999 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Аппарат также выйдет в конфигурациях на 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти. Вместе с базовой будет выпущена и Pro-версия, которая будет основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 c максимальной частотой 3,21 ГГц и графикой Adreno 825.

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