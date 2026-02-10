OPPO K14x 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 165 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью K14x 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MP2 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинка также получила 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1125 нит, фронтальную камеру на 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (монохромный датчик), 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, 3,5-мм аудиогнездо и защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 165 и 185 долларов соответственно.

