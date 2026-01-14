Red Magic 11 Air получит экран с ультратонкими рамками

Бренд Red Magic раскрыл новые подробности о смартфоне Red Magic 11 Air, который будет представлен уже 20 января. Итак, производитель подтвердил наличие 6,85-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, подэкранной фронтальной камерой, частотой ШИМ-диммирования на уровне 2592 Гц, соотношением экрана к площади передней панели 95,1 % и толщиной боковых рамок 1,25 мм. Ранее сообщалось о прозрачном дизайне корпуса, игровом процессоре чип Redcore R4, 4D-системе охлаждения Ice-Step, самом ёмкой аккумуляторе в истории линейки Air и двух расцветках корпуса.