Red Magic 11 Air получит экран с ультратонкими рамками

Бренд Red Magic раскрыл новые подробности о смартфоне Red Magic 11 Air, который будет представлен уже 20 января. Итак, производитель подтвердил наличие 6,85-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, подэкранной фронтальной камерой, частотой ШИМ-диммирования на уровне 2592 Гц, соотношением экрана к площади передней панели 95,1 % и толщиной боковых рамок 1,25 мм. Ранее сообщалось о прозрачном дизайне корпуса, игровом процессоре чип Redcore R4, 4D-системе охлаждения Ice-Step, самом ёмкой аккумуляторе в истории линейки Air и двух расцветках корпуса.

Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
