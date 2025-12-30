Xiaomi 17 Ultra Leica Edition раскупили за несколько минут

Сетевые источники сообщают, что первая партия смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition была раскуплена сразу после начала приёма предзаказов. Уже через несколько минут в сети появились объявления перекупщиков, которые предлагают приобрести новинку с наценкой. В рамках предзаказа смартфон оценен в эквивалент 1140 и 1280 долларов за конфигурации с 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. У перекупщиков цена стартует с 1400 долларов. Напомним, что главной особенностью данной версии смартфона стало механическое кольцо Master Zoom Ring для изменения зума, экспозиции, фокуса или других параметров. Также пользователям будут доступны эксклюзивные режимы съемки с цветопередачей в стиле Leica M9 или имитацией чёрно-белой пленки MONOPAN 50 на Leica M3.