OPPO K3 стоит 230 долларов

Мы привыкли к тому, что продвинутые технологии и интересные дизайнерские решения можно получить только при покупке какого-то очень крутого флагмана, хотя на самом деле уже сейчас многие компании выдают крутые смартфоны за символическую плату. К примеру, состоялся официальный анонс смартфона OPPO K3, который выглядит очень круто, может похвастаться выдвижной камерой, большим дисплеем и прочими бонусами, которые так любят пользователи. И все это производитель отдает всего за 230 долларов, то есть за весьма разумные деньги. Остается лишь надеяться, что в наших магазинах розничной продажи цена вдруг не вырастет до невероятных высоты и останется на этом же уровне. Если так и случится, то устройство быстро завоюет аудиторию.