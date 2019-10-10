OPPO K5 получил быструю зарядку

2019-10-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO K5; [46]
Официально представлен смартфон OPPO K5, который работает на современном процессоре Snapdragon 730G и может похвастаться поддержкой фирменной быстрой зарядки VOOC 4.0, которая позволяет за очень короткий промежуток времени зарядить устройство с нуля до практически полного заряда. При этом это достаточно доступный гаджет, который вполне справляется с поставленными перед ним задачами и если вы хотите получить именно продукт среднего уровня, а не флагман за невообразимые деньги, то самое время посмотреть в магазинах розничной продажи. Это весьма полезно, ведь устройство совсем скоро попадет на территорию нашей страны и тогда можно будет делать заказ и может даже получить какие-то подарки в формате бонуса. Ждем релиз.


Комментарии и отзывы OPPO K5
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