OPPO R15 засветился в базе данных TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне OPPO R15, который еще не был представлен официально. Аппарат получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц аккумулятор на 3365 мАч, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 16 Мп + 5 Мп, 20-Мп камеру для селфи, а также предустановленную операционную систему Android 8.1.0 Oreo. Габариты устройства составят 155,1:75,2:7,4 мм, а вес – 175 г. Также Oppo выпустила тизер-ролик R15.