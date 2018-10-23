OPPO R15x стоит 360 долларов

В последнее время смартфоном со сканером отпечатков пальцев, который устанавливают прямо в дисплей, стало очень много. А ведь еще года два назад аналитики мобильного рынка говорили, что такие устройства не будут пользоваться спросом и пользователи не смогут удобно пользоваться гаджетами. Сейчас в продажу поступил смартфон среднего класса под названием OPPO R15x, который стоит всего 360 долларов, но внутри него тоже установлен продвинутый сканер. И он работает просто отлично — отпечатки считываются буквально мгновенно. Да и в целом этот смартфон выглядит предельно интересно, особенно дизайн тыльной панели. Для многих пользователей этот гаджет станет настоящим билетом в мир высоких технологий. Билетом за адекватные деньги, что немаловажно.