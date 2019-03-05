OPPO Realme 3 смотрится круто

В последнее время производители смартфонов стали активно соревноваться в том, сколько процентов фронтальной панели занимает дисплей. У кого-то, например, этот параметр не меняется вот уже несколько лет, а кто-то старается убрать вообще все с лицевой стороны. У OPPO Realme 3, как оказалось, на передней панели будет только дисплей и он будет занимать 90% площади. То есть, вы получаете устройств, у которого практически вся фронтальная сторона покрыта дисплеем. Это очень интересно выглядит и если вы часто смотрите фильмы или сериалы и хотите получать от этого яркие эмоции, то самое время посмотреть в сторону новинки. Да, она еще не анонсирована, но совсем скоро все изменится и можно будет говорить о сравнении с другими устройствами.