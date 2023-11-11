OPPO Reno 11 получит 120-Гц экран

Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station опубликовал параметры смартфонов OPPO Reno 11 и Reno 11 Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовой модели приписывают наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200, батареи ёмкостью 4800 мАч, поддержки 67-Вт быстрой зарядки, корпуса толщиной 7,59–7,66 мм и массой 184 грамма, тройной тыльной камеры с датчиками Sony LYT600, IMX355 (сверхширик) и IMX709 (2-кратный оптический зум), а также OLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц.

OPPO Reno 11 Pro оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и затемнением PWM 2160 Гц, производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 3.1, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп, аккумулятором на 4700 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.