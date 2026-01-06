OPPO Reno 15 5G Starry Pink оценили в $430

Компания OPPO объявила о выпуске на китайский рынок новой версии смартфона Reno 15 5G, которая выполнена в блестящей розовой расцветке. Цена новинки стартует от 430 долларов. Напомним, что аппарат имеет в своём оснащении восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8450, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 50 Мп с автофокусом, тройную основную камеру с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и OIS), плоский 6,32-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2640:1216 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 1800 нит, АКБ ёмкостью 6200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и защиту воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.