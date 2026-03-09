Официально: iQOO Z11x 5G получит защиту от воды

Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11x 5G, который будет представлен в Индии в конце марта. Производитель подтвердил наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69+, сдвоенной тыльной камеры с главным модулем на разрешением 50 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, предустановленной прошивкой OriginOS 6 на базе операционной системы Android 16 с двумя номерными обновлениями в будущем, двойных стереодинамиков с усилением звука на 400%, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7400 Turbo, батареи ёмкостью 7200 мАч, поддержки 44-Вт быстрой проводной и обратной зарядок.