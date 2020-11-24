OPPO Reno 5 протестировали в Geekbench

В базе данный популярного бенчмарка Geekbench засветились два смартфона из серии OPPO Reno 5, которые построены на платформах Snapdragon 765G и MediaTek Dimensity 1000+. Первый фигурирует под модельным номером PEGM00, а второй – PDST00. Обе модели оснащаются операционной системой Android 11 и 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон на основе чипсета MediaTek набрал 725 и 3000 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Вариант на Snapdragon 765G набрал 616 и 1817 баллов. Ранее сообщалось, что OPPO Reno 5 получит 6,43-дюймовый OLED-экран, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а также основную квадрокамеру с модулями на 64-Мп, 8-Мп, 2 Мп и 2-Мп.