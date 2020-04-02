OPPO Reno Ace 2 получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865

В сети продолжают появляться новые подробности флагманского смартфона OPPO Reno Ace 2.

Смартфон получит дисплей на 6.5 дюймов с разрешением экрана Full HD+. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ ПЗУ. Также заявлена поддержка сети пятого поколения 5G.

Новинке ещё приписывают фронтальную камеру на 16 Мп и основную на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Когда представят флагман и сколько он будет стоить, пока что неизвестно.