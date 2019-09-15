OPPO Reno Ace получит зарядку мощностью на 65 Вт

2019-09-15, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - OPPO Reno Ace; [102]
OPPO имеет новую версию собственной системы зарядки SuperVOOC. Об этом было объявлено перед запуском нового телефона Reno Ace. Следовательно, это устройство сможет заряжаться со скоростью 65 Вт (Вт). В отличие от нового Samsung Galaxy Note 10 который заряжается с максимальной скоростью 45 Вт.

Кроме того, теперь вторая по быстродействию форма SuperVOOC идет с мощностью 50 Вт. Ее новый преемник был представлен 10 сентября 2019 года в OPPO и на Weibo. OEM еще не предоставил точную статистику времени зарядки по этому новому стандарту. Однако SuperVOOC 50 может зарядить аккумулятор емкостью 3400 мАч за 35 минут.

Слухи говорят о том, что модель Reno Ace, имеет батарею емкостью 4000 мАч. Он также может поставляться с дисплеем с частотой обновления 90 Гц и при этом устройство считается телефоном флагманского уровня с Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти.


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