OPPO Reno Ace получит зарядку мощностью на 65 Вт

OPPO имеет новую версию собственной системы зарядки SuperVOOC. Об этом было объявлено перед запуском нового телефона Reno Ace. Следовательно, это устройство сможет заряжаться со скоростью 65 Вт (Вт). В отличие от нового Samsung Galaxy Note 10 который заряжается с максимальной скоростью 45 Вт.

Кроме того, теперь вторая по быстродействию форма SuperVOOC идет с мощностью 50 Вт. Ее новый преемник был представлен 10 сентября 2019 года в OPPO и на Weibo. OEM еще не предоставил точную статистику времени зарядки по этому новому стандарту. Однако SuperVOOC 50 может зарядить аккумулятор емкостью 3400 мАч за 35 минут.

Слухи говорят о том, что модель Reno Ace, имеет батарею емкостью 4000 мАч. Он также может поставляться с дисплеем с частотой обновления 90 Гц и при этом устройство считается телефоном флагманского уровня с Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти.