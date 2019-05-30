OPPO Reno в новом оформлении

В последнее время производители смартфонов стараются создавать свои уникальные решения и привлекать пользователей не только начинкой, но и дизайном. И у авторов смартфона OPPO Reno явно была классная идея раскрасить заднюю панель своего устройства, чтобы привлекать внимание окружающих. Новинка уже сейчас появилась на фотографиях, а значит совершенно скоро продукт появится и на прилавках магазинов. Если вы большой фанат именно ярких необычных решений, то данный смартфон вам очень понравится и позволит без лишнего труда выделяться из толпы одинаковых устройств. Вопрос только в том, сколько такая версия будет стоить и нужно ли за нее платить больше, чем за стандартный вариант. Пока что на этот вопрос мы ответить не можем.