OPPO Reno11 Pro оценили в 500 долларов

Компания OPPO представила смартфон OPPO Reno11 Pro, который станет доступен для покупки 1 декабря по цене в 495 и 535 долларов за версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, быстрой оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,74-дюймовым изогнутым экраном OLED Pro XDR с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, высокочастотным ШИМ-затемнением 2160 Гц и яркостью 1600 нит, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 МП (датчик Sony IMX890 размера 1/1,56 дюйма и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив на Sony IMX709), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпусом толщиной 8,26 мм и массой 190 граммов.