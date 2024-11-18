OPPO Reno12 F Harry Potter Edition оценили в 420 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов специальной версией модели OPPO Reno 12F, которая получила название Harry Potter Edition. Новинка отличается тематическим дизайном, комплектным стилусом в форме волшебной палочки, защитным чехлом, брелком в виде золотого снитча, письмом из Хогвартса, адаптером питания и кабелем. Цена данного издания на дебютном перуанском рынке составляет 420 долларов.

Смартфон оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, процессором MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поддержкой сотовых сетей 5G, корпусом толщиной 7,76 мм и предустановленной ОС Android 14.