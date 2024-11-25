OPPO Reno13 Pro оценили в 470 долларов

Компания OPPO представила на родном для себя китайском рынке среднебюджетный смартфон Reno13 Pro, который обойдется в эквивалент 470, 510, 550 и 620 долларов за варианты с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила новейший процессор MediaTek Dimensity 8350 с максимальной частотой 3,5 ГГц, ОЗУ формата LPDDR5X, встроенную память UFS 3.1, 6,83-дюймовый плоский дисплей AMOLED с разрешением (2800:1272 точки (формат 1,5K), частотой частотой обновления 120 Гц, 50-Мп фронтальную камеру, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ), аккумулятор на 5800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью на 80 Вт, корпус толщиной 7,55 мм и массой 197 граммов, а также черную, розовую и фиолетовую расцветки.