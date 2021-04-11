OPPO Reno2 Z, Reno3 A, A91 начали получать обновление ColorOS 11

Разработчики компании OPPO начали развертывание обновления ColorOS 11 на базе OC Android 11 для таких устройств, как OPPO A91, Reno2 Z, Reno3 A.

В сообщениях сообщества компания подтвердила появление смартфонов OPPO A91 и OPPO Reno2 Z. Изначально устройства должны были получить обновление с 9 по 14 апреля соответственно. А Reno2 Z, получил обновление на несколько дней раньше. В любом случае владельцы OPPO A91 в Индонезии получат обновление с версией прошивки F.11.

Смартфон OPPO Reno3 A также получает обновление Android 11 но только Японии с версии прошивки CPH2013_11_C.16. Всем остальным владельцам устройств с разных регионов остается лишь дождаться когда обновление прилетит в их регион.

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