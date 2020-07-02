Достаточно интересное событие произошло на рынке смартфонов. Дело в том, что довольно новый смартфон OPPO Reno3 Pro на территории Индии подешевле на две тысячи рупий, то есть почти на десять процентов от оригинальной стоимости смартфона. Это очень даже привлекательно, если учитывать, что производитель предоставляет нам возможность купить действительно качественный смартфон и так достаточно дешево, а теперь еще и эта стоимость стала ниже. Проблема только в том, что на текущий момент OPPO Reno3 Pro стал дешевле исключительно на территории Индии, тогда как в других странах цена еще не поменялась. Будем ждать, когда OPPO Reno3 Pro подешевеет и у нас в стране, после чего устройство можно будет смело приобретать всем желающим.