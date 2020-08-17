OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition Отправился в релиз

В последнее время производители смартфонов все чаще стали выпускать смартфоны в лимитированной версии, чтобы привлекать внимание тех пользователей,которые действительно дорожат дизайном своего устройства. Кому-то до этого нет дела, но кто-то действительно смотрит именно на внешность, а потом на все остальное. И именно это происходит со смартфоном OPPO Reno4 Pro Artist Limited Edition, который официально представили в Китае и уже продают за 620 долларов. Это уникальное устройство, которое будут продавать ограниченным тиражом. Вопрос только доберется ли гаджет до нашей страны и если да, то какая у него будет стоимость в рублях. Ведь гаджет выглядит очень круто и многие точно захотят посмотреть на такой гаджет в своих руках.