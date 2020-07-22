OPPO Reno4 Pro слили в сеть

Мы уже привыкли к тому, что большинство современных смартфонов сливают в сеть еще до того, как производитель официально анонсирует данное устройство. Это, конечно, не совсем нормальная практика, но с этим ничего не поделаешь — в цепочке от компании, которая производит смартфон, до потенциального покупателя, очень много различных переменных, среди которых частенько встречаются люди, сливающие данные. Так случилось и со смартфоном OPPO Reno4 Pro, который уже отправился в интернет. Да, если вам интересен этот гаджет, то на просторах сети уже можно найти фото этого гаджета, но говорить о характеристиках смартфона мы все равно еще не можем. Видимо, компания решила скрыть основные преимущества смартфона до полноценного анонса.