OPPO Reno5 5G и Reno5 Pro 5G запущены в Китае

Новая серия Reno5 была анонсирована в Китае, которая поставляется вместе с профессиональной моделью.

Новые смартфоны Reno5 и Reno5 Pro будут доступны в цветовых вариантах Galaxy Dream, Aurora Blue и Moonlit Night.

Reno5 имеет 6,43-дюймовый OLED- экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Дисплей имеет частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 180 Гц. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 765G. Новинка доступна в двух конфигурациях - версия с 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ памяти и версия с 12 ГБ оперативной памяти с 256 ГБ памяти. Тип хранилища - UFS 2.1.

На задней панели телефона есть четыре задние камеры, где основная камера - это 64-мегапиксельная матрица, сверхширокоугольная камера на 8 Мп, макро-камера на 2 Мп и еще одна камера на 2 Мп для захвата деталей глубины. Селфи-камера представляет собой сенсор 32 Мп.

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Он также обратно совместим с SuperVOOC и VOOC 3.0 и поддерживает подачу питания 18 Вт и быструю зарядку. Среди других функций - сканер отпечатков пальцев на дисплее, поддержка разблокировки по лицу, две SIM-карты, Bluetooth 5.1, USB-C и аудиоразъем. Смартфон поставляется с ColorOS 11 на базе Android 11.Reno5 Pro 5G получил 6,55-дюймовый изогнутый OLED-панель с тем же разрешением, что и у стандартного варианта. Новинка имеет частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 120 Гц. Его пиковая яркость также намного выше - 1100 нит.

Reno5 Pro оснащен процессором Dimensity 1000+ от MediaTek. Поставляется в той же конфигурации, что и стандартная модель.

Цены и доступность

Reno5 Pro имеет многофункциональный NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и порт USB-C, поддерживает две SIM-карты и работает под управлением Android 11 из коробки. Емкость аккумулятора составляет 4350 мАч с быстрой проводной зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, а также поддержкой других протоколов зарядки в качестве стандартной модели.

Стандартная модель стоит 413 долларов США за версию 8 + 128 ГБ, расширенная версия 12 + 256 ГБ обойдется за 458 долларов.

Reno5 Pro 5G стоит 519 долларов за версию 8 + 128 ГБ, а версия 12 + 256 ГБ - 580 долларов.

Оба телефона будут доступны для покупки с 18 декабря.