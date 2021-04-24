OPPO Reno5 A станет еще одной моделью в серии Reno5

Бренд OPPO уже выпустила несколько смартфонов серии Reno5. Теперь в сети появились рендеры ещё одного смартфона под названием Reno5 A.

Рендер показывает, что смартфон получил две расцветки корпуса и дисплей с одной дырочкой для селфи-камеры в левом верхнем углу. На задней панели имеется макет с четырьмя камерами со светодиодной вспышкой. Основная камера получить датчик на 64 Мп. Также на задней стороне панели размещен физический датчик отпечатков пальцев. По слухам, OPPO Reno5 A будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем, который может быть ЖК-панелью. Больше к сожалению информации о грядущем смартфоне нет.
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