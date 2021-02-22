OPPO Reno5 F готовится к релизу

На прошлой неделе OPPO объявила, что запустит серию OPPO Reno5 в Кении. Как и ожидалось, телефоны теперь официально представлены в стране. Более того, китайский производитель смартфонов анонсировал сразу две модели, а именно OPPO Reno5 и OPPO Reno5 F. OPPO Reno5 F — самая свежая модель в серии смартфонов Reno5, но, к сожалению, бренд не раскрыл всех характеристик телефона. Да и сам телефон поступит в продажу на месяц позже, 22 марта, так что сейчас пользователи могут просто оформить предварительную покупку, а потом оплатить гаджет на релизе. С другой стороны, стоимость гаджета составляет 290 долларов — оформлять предзаказ за смартфон с такой ценой не зная характеристик станет далеко не каждый. Все же сумма немаленькая, еще и в не самой богатой стране.