OPPO Reno5 K 5G представлен официально

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno5 K 5G, который появится в продаже 6 марта. Новинка характеризуется 6,43-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 750G, 8/12 ГБ оперативной 128/256 ГБ флеш-памяти, поддержкой мобильных сетей 5G, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт, модулями Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной оболочкой ColorOS 11.1 на базе ОС Android 11. Размеры устройства равны 159,1:73,4:7,9 мм, а масса – 172 г.