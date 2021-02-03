OPPO Reno5 Marvel Edition получил сертификат NBTC

Компания OPPO вскоре выпустить новый смартфон под названием OPPO Reno5 Marvel Edition.

Китайский производитель смартфонов OPPO сотрудничает с различными компаниями для выпуска своих продуктов в эксклюзивном виде. Но впервые бренд второй раз сотрудничает со старым партнером и всемирно известным издателем комиксов Marvel.

Еще в 2019 году OPPO выпустила OPPO F11 Pro Marvel's Avengers Limited Edition, чтобы отметить самый кассовый фильм в мире "Мстители: Финал". Теперь, почти два года спустя, компания запустит OPPO Reno5 Marvel Edition в ближайшие дни, согласно данным сертификационного бюро NBTC. Новинка будет поставляться с номером модели CPH2159 и будет основана на OPPO Reno5 4G, а не на версии 5G. При этом дизайн этого устройства остается загадкой. Неизвестно из какого персонажа Marvel, смартфон будет основан.
Комментарии и отзывы OPPO Reno5 Marvel Edition
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