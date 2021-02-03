OPPO Reno5 Marvel Edition выглядит шикарно

OPPO известна тем, что выпускает большое количество смартфонов ограниченным тиражом. Год только начался, и у компании уже есть одно такое устройство в виде OPPO Reno5 Pro + 5G Artist Limited Edition. Теперь, по данным сертификационного бюро, бренд может вскоре выпустить еще один такой телефон под названием OPPO Reno5 Marvel Edition. Китайский производитель смартфонов OPPO сотрудничает с различными известными брендами для выпуска своих продуктов ограниченным тиражом. Но впервые бренд второй раз сотрудничает со старым партнером и всемирно известным издателем комиксов Marvel. Еще в 2019 году OPPO выпустила OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition, чтобы отметить самый кассовый фильм в мире «Мстители: Финал». Фанатам понравится.