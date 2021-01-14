OPPO Reno5 Pro 5G готовится к релизу в Индии

Если верить инсайдерам, которые ранее уже предоставляли точную информацию о новинках производителей разного плана, то OPPO готова выпустить 18 января в Индии новый смартфон OPPO Reno5 Pro 5G и беспроводные наушники OPPO Enco X TWS. Вероятно, причина выбора именно Индии как стартовой площадки для релиза всем ясна — здесь огромная аудитория пользователей, которые готовы покупать свежие гаджеты крупных компаний за разумные деньги. Более того, в сети даже появились первые изображения нового смартфона, на которых виден дизайн гаджета с камерой на тыльной панели, как у Samsung Galaxy S20 FE и OnePlus 8T. Работать же новинка будет на процессоре Dimensity 1000+ от компании MediaTek. Стоимость нового смартфона пока что не называется.

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