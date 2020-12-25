OPPO Reno5 Pro+ 5G с быстрой зарядкой 65 Вт

Смартфон OPPO Reno5 Pro+ 5G - последний флагман компании, который отличается первоклассными характеристиками, такими как процессором Qualcomm Snapdragon 865, высокопроизводительным датчиком изображения Sony IMX766 и другими примечательными функциями.

Компания OPPO провела конференцию, на которой официально представил телефон премиум-класса. Одной из его отличительных особенностей являются камеры, основным объективом которых является датчик IMX766, который был разработан совместно с Sony. Датчик способен поглощать на 63,8 процента больше света по сравнению с датчиком IMX586 . Это означает более яркие и четкие фотографии и видео. Этот датчик имеет большой пиксель 1,0 мкм и размер около 1 / 1,56 дюйма.

Устройство оснащено четырехъядерным модулем камеры на задней панели с 50-мегапиксельной основной камерой, 16-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 13-мегапиксельным телеобъективом и 2-мегапиксельным датчиком Marco. Его телеобъектив предлагает 5-кратный гибридный зум. Также OPPO Reno5 Pro+ 5G поддерживает DOL-HDR, который улучшает динамический диапазон и качество изображения и видео при записи.

На передней панели Reno5 Pro + 5G находится 32-мегапиксельный модуль для селфи съемок. Смартфон получил 6,5-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением FHD+ и с высокой частотой обновления 90 Гц. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от большого аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку до 65 Вт. Для охлаждения также используется трехмерная система жидкостного охлаждения VC.

OPPO Reno5 Pro+ 5G стоит 612 долларов США за вариант 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, и за 690 долларов можно приобрести вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Смартфон официально поступит в продажу с 29 декабря 2020 года и будет доступен в двух цветовых вариантах - черном или белом.