OPPO готовит ещё один смартфон на Snapdragon 768G

OPPO анонсировала OPPO K9 5G на базе Snapdragon 768G в прошлом месяце в Китае. А теперь информатор из Китая заявил, что компания работает над еще одним устройством, которое будет основано на том же процессоре Qualcomm Snapdragon 768G. Хотя его название еще не известно, инсайдер поделился всеми характеристиками загадочного телефона. Согласно предоставленной нам информации, в грядущем телефоне OPPO может быть установлен 6,43-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E1 Pro с частотой обновления 120 Гц. Чип Snapdragon 768G, в свою очередь, скорее всего, будет управлять смартфоном с оперативной памятью LPDDR4x. Основная камера телефона может включать 64-мегапиксельную основную камеру Samsung GW3, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную макро-камеру.

Для селфи смартфон оборудуют 32-мегапиксельной передней камерой. Устройство дополнительно будет оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч, который, что неудивительно, будет поддерживать быструю зарядку 50 Вт. Также смартфон получит внушительный объём оперативной памяти и ценник немного ниже 400 долларов — достаточно достойно, учитывая, что этот смартфон всё же получил весьма производительную начинку. Впрочем, большинство характеристик, упомянутых выше, доступны на OPPO K9 5G. То есть, производитель просто планирует убрать модуль 5G для поддержки сотовых сетей нового поколения и остановиться на этом — полноценно нового смартфона всё же ожидать не стоит.