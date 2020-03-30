OPPO готовит к выходу смартфон Reno Ace 2

Компания OPPO готовит к выходу новый смартфон с названием Reno Ace 2.

Об этой информации поделился с вице-президент компании Брайан Шен.

Характеристики смартфона конечно же он не раскрыл, но в сети уже они известны.

Смартфон OPPO Reno Ace 2 получит 6.5 дюймовый дисплей с разрешением экрана HD+. Также на дисплее разместили круглый вырез для 16 мегапиксельной фронтальной камеры. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Основная камера смартфона получит три модуля: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Когда представят смартфон, к сожалению неизвестно.