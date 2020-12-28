OPPO готовит складной смартфон нового поколения

Компания OPPO весьма активно работает над складными устройствами и даже демонстрировала достойный вариант прототипа, который, правда, в продажу пока что не поступит. Даже когда год подходит к концу, производитель смартфонов все еще не закончил демонстрировать интересные новинки, по крайней мере, неофициально. Хотя это все еще не подтверждено самой OPPO, ходят слухи об еще одном необычном форм-факторе телефона, который будет использоваться производителем, на этот раз в плане дизайна раскладушки, который может сжиматься до небольшого квадрата, скручивая экран вместо того, чтобы складываться пополам. В прошлом месяце уже был представлен OPPO X1 2021, который показал, что складываемый дисплей действительно имеет свойство работать. Ждем анонса.

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