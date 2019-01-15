OPPO готовится к запуску нового бренда Zhimei

Китайскому производителю удалось стильно утвердиться в секторе смартфонов, став пятым OEM-производителем в мире. Но теперь кажется, что пришло время для дифференциации и скоро появится новый бренд Zhimei. Новый бренд будет сосредоточен на разработке продуктов с использованием новейших технологий. Целью Zhimei является расширение бизнеса OPPO и выход на новые рынки, фокусируясь на разработке продуктов в сфере 5G и перспективных технологиях, связанных с ИИ.

Таким образом, новый бренд Zhime может положиться на пакет, состоящий из продуктов, основанных на искусственном интеллекте, IoT-продуктах, смарт-аксессуарах и продуктах посвященные спорту, фитнесу и здоровью.