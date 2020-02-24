OPPO на семь камер

На просторах интернета появилась весьма интересная информация о том, что компания OPPO планирует в ближайшем будущем выпустить смартфон, у которого основная камера будет состоять из семи компонентов. То есть, будет вспышка, будет сенсор специальный для просчета глубины кадра, плюс будут дополнительные датчики изображения и линзы, которые позволят сделать более качественный кадр. Правда, нужно понимать тот факт, что производитель не планирует ставить именно семь камер, он просто хочет сделать смартфон, у которого на тыльной стороне в системе камер будет сразу семь компонентов. Пока что это лишь информация из сети без какого-либо подтверждения, но мы бы очень хотели посмотреть на то, как будет снимать такая камера и какие будут фото.