OPPO не выпустит раскладной смартфон

Производители раскрывают концептуальные проекты и рабочие прототипы по разным причинам. Иногда это делают для того, чтобы похвастаться своим статусом, быть первопроходцем или доказать то, что компания действительно может производить такой продукт. Но, конечно, не все из этих концепций превращаются в реальные коммерческие продукты. И, к сожалению для тех, кто надеется, что OPPO вскоре выпустит на рынке первый смартфон с раздвижным дисплеем, производитель подготовил плохие новости. Демонстрация складного дисплея действительно была, устройство действительно показали, но выпускать продукт в массовую продажу пока что никто не планирует. Это просто демонстрация возможностей компании в этом направлении и не более того.