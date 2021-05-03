OPPO открыла регистрацию для бета-обновления OPPO A53 до Android 11

Компания OPPO открыла регистрацию для бета-обновления OPPO A53 до Android 11.

Программа OPPO A53 ColorOS 11 Beta в настоящее время ограничена только Индией и Индонезией. Заинтересованные пользователи этих регионов должны использовать версию прошивки A.69 / A.77, чтобы зарегистрироваться для участия бета-обновлении. Открытая регистрация для OPPO A53 проходить с 27 апреля по 11 мая с ограниченном количеством мест. Чтобы зарегистрироваться в программе, пользователям необходимо перейти в « Настройки»> «Обновление программного обеспечения»> «Значок шестеренки»> «Подать заявку на получение бета-версии»> «Обновить бета-версию» и следовать инструкциям на экране.

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