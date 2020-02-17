OPPO перенесла презентацию флагмана Find X2

Компания OPPO еренесла презентацию своего нового флагманского смартфона Find X2.

Производитель планировал показать устройство 22 февраля, но теперь компания представит смартфон в марте месяце из за отмены выставки MWC 2020 в Барселоне. Точную дату и место проведения мероприятия компания OPPO раскроет чуть позже.

Флагману OPPO Find X2 приписывают 6.5 дюймовый дисплей с разрешением 3168х1440р и частотой обновления экрана 120 гц. Также смартфон получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G, селфи-камеру на 32 Мп и основную с тремя модулями на 48 Мп.