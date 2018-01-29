OPPO планирует стать первой

Глава компании OPPO сообщил, что бренд планирует стать первым на рынке, кто выпустит в продажу смартфон с 5G модемом и скоростным доступом к интернету. Пока что это только новость и на деле никакой информации о будущих релизах нет, так что прямо сейчас бежать в магазины никто не будет, но сама идея выпуска гаджета с данной технологией говорит о многом - вскоре другие производители тоже подтянуться и к концу года уже будет стандартом выпуск гаджета с модемом нового поколения. Однако, не стоит сильно радоваться, ведь не во всей стране сети четвертого поколения поддерживаются как надо, а в отдаленных регионах страны только 3G появилось в нормальном качестве. Эта технология нужна лишь небольшому сектору пользователей в столицах и больших городах, но, тем не менее, это не может не радовать - технологии развиваются.