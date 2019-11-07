OPPO планирует выпустить новую модель смартфона

OPPO анонсировала смартфон OPPO Reno 3. По слухам, Reno 3 будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080 х 2400 пикселей. Возможно будет установлен процессор Snapdragon 735.

Устройство может поставляться с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, для хранилища будет использоваться либо 128 ГБ, либо 256 ГБ в зависимости от комплектации.

Емкость аккумулятора 4500 мАч, с быстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0. Смартфон совместим с 5G. 4 камеры 60 Мп, селфи-камера использует сенсор 32 Мп. Цена модели будет начинаться от 470 долларов.