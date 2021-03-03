OPPO подтвердила, что Find X3 будет оснащен 10-битным цветовым движком

Компания OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае 11 марта. Перед запуском в сети было опубликовано несколько тизеров устройства. Одна из последних подробностей, которыми поделились OPPO, заключается в том, что Find X3 будет запущен как первое устройство, которое будет оснащено 10-битной системой управления цветом с полным трактом.

Система управления цветом поддерживает полную цветовую гамму DCI-P3 и 10-битную глубину цвета от захвата до хранения и отображения. По сравнению с глубиной 8 бит, 10-битный цвет приглушает искусственные визуальные особенности, вызванные пропусками в цвете. Он также дополнительно улучшает цветовой градиент для повышения качества визуального контента во время создания и пост-редактирования.

Эван Бласс поделился двумя рекламными видеороликами Find X3 Pro, в которых рассказывается о различных аспектах устройства. Видео, которые выглядят как научно-фантастические фильмы, продвигают такие функции, как динамический дисплей с частотой 120 Гц, водонепроницаемость IP68, проводная и беспроводная зарядка мощностью 65 и 30 Вт, а также Qualcomm Snapdragon 888.

Второе видео сосредоточено на дизайне, особенно на выступе задней камеры.